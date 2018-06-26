Начальник финуправления ижевской администрации уволилась перед выборами нового главы города

Начальник управления финансов администрации Ижевска Гузалия Нурмухаметова написала заявление об увольнении.

Документ уже подписал и. о. главы города Алексей Тимофеев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Нурмухаметова занимала должность замглавы администрации Ижевска — начальника финансового управления с июля 2016 года. Она перешла в чиновники с должности главного бухгалтера ОАО «Ижсталь» вслед за Юрием Тюриным.

Напомним, что Тюрин покинул пост главы Ижевска в начале мая этого года. Выборы должны были состояться в июне. Однако команда главы Удмуртии Александра Бречалова провалила их. Новые выборы должны пройти в августе. Главным фаворитом считается предприниматель Константин Сунцов, назначенный недавно советником Бречалова.