Выборы главы Ижевска назначили на 10 августа

Депутаты гордумы Ижевска определили дату повторного проведения выборов главы города. Конкурсная комиссия соберется 10 августа.

Решение было принято сегодня на очередном заседании городской думы, передает izhlife.ru.

Таким образом, повторные выборы пройдут через два месяца после первых, которые были назначены на 8 июня.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов пояснил, что такой долгий перерыв должен дать участникам конкурса возможность представить свои программы депутатам и горожанам.

Стоит отметить, что жители Ижевска не влияют на выборы главы города, поскольку решение принимает конкурсная комиссия.

Напомним, что назначенные на 8 июня выборы главы Ижевска не состоялись. Их провалили члены комиссии, рекомендованные главой Удмуртии Александром Бречаловым. По слухам, он не согласился с избранием на этот пост спикера гордумы Олега Гарина. На этой неделе Бречалов рекомендовал городским депутатам не голосовать за Гарина.

Вместо него глава республики предложил двух кандидатов: владельца сети салонов красоты «Прядки в порядке» Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных.