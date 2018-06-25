Итоги дня: разгром российской сборной, перенос поездки на МСЗ в Швейцарию и продэмбарго Казахстана

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 июня.

Сборная России проиграла сегодня команде Уругвая. Встреча прошла на «Самара Арене» и закончилась со счетом 0:3. Авторами голов стали Суарес, Кавани. Черышев забил автогол.

Сегодня глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России усовершенствуют систему пособий для женщин во время отпуска по уходу за ребенком. Он отметил, что это повлияет на демографическую ситуацию в стране. Кроме того, Топилин рассказал и о повышении выплат пенсионерам. По его словам, средняя пенсия в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тыс. рублей.

Также стало известно о введении Казахстаном запрета на ввоз продукции 36 российских предприятий из-за птичьего гриппа. Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.

Ну а в Татарстане продолжают расследовать уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. СУ СК РФ по РТ создало следственную группу для выяснения обстоятельств взрыва в жилом доме в Заинске. В рамках расследования дела допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, сотрудники ООО «УК ЖКХ г. Заинск» и Заинской РЭГС ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Также важной новостью регионального масштаба стала отмена поездки делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию. По словам пресс-службы компании-инвестора, поездка переносится на начало июля из-за проблем с визами.