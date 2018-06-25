Казахстан запретил ввоз продукции 36 российских предприятий из-за птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Казахстана с 21 июня запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в России птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Уточняется, что международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.



Из названных регионов запрещены к ввозу в Казахстан корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, говорится в сообщении Минсельхоза Казахстана.

Ранее «Реальное время» писало, что прокуратура Пензенской области начала проверку из-за вспышки птичьего гриппа.