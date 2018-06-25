В России средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тысяч рублей

Средняя пенсия в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тыс. рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тыс. рублей. Это среднее повышение», — цитируют Топилина «Известия».

Он также сообщил, что индексация пенсий происходит только для неработающих пенсионеров.

«Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали», — отметил Топилин.



Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такое решение вызвало недовольство в российском обществе. В связи с этим в Казани 30 июня пройдет согласованный митинг против повышения пенсионного возраста.