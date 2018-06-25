Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию перенесли из-за проблем с визами
Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию, которая должна была состояться сегодня, перенесли из-за технических проблем при оформлении шенгенских виз в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь компании-инвестора ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-2» (АГК-2) Оксана Архипова.
По ее словам, поездка переносится на начало июля. При этом шенгенские визы и все затраты по поездке компания берет на себя, потому что хочет донести до населения полную информацию о проекте.
«Делегация будет состоять из двенадцати человек. Это — депутаты Осиновского сельского поселения и представители СМИ. Что касается активистов движения против строительства МСЗ, то мы предлагали поехать и им в Швейцарию, вне зависимости от того, живут ли они в Зеленодольском районе или в Казани, но все они отказались, разместив несколько соответствующих постов в своей группе в соцсетях», — цитирует Архипову «Вечерняя Казань».
Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Мы знаяем, представители какой партии будут принимать решение. Скоро выборы...
У этой партии тоже есть выбор - остаться у власти и защищать интересы народа - или потерять власть, т.к. ни один кондидат уже не получит ни одного голоса.
Посмотрите на слушания - все жители поселения ПРОТИВ МСЗ. Они и выберут себе тех, кто будет защищать их интересы.