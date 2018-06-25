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Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию перенесли из-за проблем с визами

07:28, 25.06.2018 2
Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию перенесли из-за проблем с визами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию, которая должна была состояться сегодня, перенесли из-за технических проблем при оформлении шенгенских виз в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь компании-инвестора ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-2» (АГК-2) Оксана Архипова.

По ее словам, поездка переносится на начало июля. При этом шенгенские визы и все затраты по поездке компания берет на себя, потому что хочет донести до населения полную информацию о проекте.

«Делегация будет состоять из двенадцати человек. Это — депутаты Осиновского сельского поселения и представители СМИ. Что касается активистов движения против строительства МСЗ, то мы предлагали поехать и им в Швейцарию, вне зависимости от того, живут ли они в Зеленодольском районе или в Казани, но все они отказались, разместив несколько соответствующих постов в своей группе в соцсетях», — цитирует Архипову «Вечерняя Казань».

Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:55
    Даже с визами все через одно место...
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  • Анонимно 08:52
    Видимо для посещения слущаний, по выделению земли для МСЗ, у депутатов тоже с визами не сложилось...

    Мы знаяем, представители какой партии будут принимать решение. Скоро выборы...

    У этой партии тоже есть выбор - остаться у власти и защищать интересы народа - или потерять власть, т.к. ни один кондидат уже не получит ни одного голоса.

    Посмотрите на слушания - все жители поселения ПРОТИВ МСЗ. Они и выберут себе тех, кто будет защищать их интересы.
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