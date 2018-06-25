Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию перенесли из-за проблем с визами

Поездку делегации из Татарстана на МСЗ в Швейцарию, которая должна была состояться сегодня, перенесли из-за технических проблем при оформлении шенгенских виз в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь компании-инвестора ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-2» (АГК-2) Оксана Архипова.

По ее словам, поездка переносится на начало июля. При этом шенгенские визы и все затраты по поездке компания берет на себя, потому что хочет донести до населения полную информацию о проекте.

«Делегация будет состоять из двенадцати человек. Это — депутаты Осиновского сельского поселения и представители СМИ. Что касается активистов движения против строительства МСЗ, то мы предлагали поехать и им в Швейцарию, вне зависимости от того, живут ли они в Зеленодольском районе или в Казани, но все они отказались, разместив несколько соответствующих постов в своей группе в соцсетях», — цитирует Архипову «Вечерняя Казань».

Ранее жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Они также заявили, что готовы выкупить этот земельный участок.