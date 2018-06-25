В России могут увеличить выплаты работающим в декрете женщинам

В России усовершенствуют систему пособий для женщин во время отпуска по уходу за ребенком. Об этом заявил глава минтруда Максим Топилин.



«Мы работаем с фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком. Это, безусловно, влияет на демографическую ситуацию. Ухудшений, конечно, не предполагается. Мы будем выполнять все свои обязательства. Готовится бюджет ФСС, будем думать на эту тему. Предложений по этому поводу много», — цитируют Топилина «Известия».



Ранее сообщалось, что максимальный размер декретных выплат в 2018 году составит 61 375 рублей, что 3,5 тысячи рублей больше, чем в 2017-м.