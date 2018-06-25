Сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3

Сборная России проиграла команде Уругвая. Встреча прошла на «Самара Арене» и закончилась со счетом 0:3.

Авторами голов стали Суарес, Черышев, Кавани.

Ранее сообщалось, что футбольный матч между Россией и Уругваем посетят 1,7 тысячи уругвайских болельщиков.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.