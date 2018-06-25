Выдра Гарри дала прогноз против российской сборной в матче с Уругваем на ЧМ-2018

Выдра из Сочи по кличке Гарри предсказала победу Уругвая над сборной России на групповом этапе ЧМ-2018. В бассейн к Гарри были брошены два мяча с изображением флагов России и Уругвая, животное выбрало уругвайский мяч.

Ранее Гарри предсказала россиянам успех в матчах против Саудовской Аравии и Египта. Выдра также угадала победителей встречи Бразилия — Коста-Рика и Германия — Швеция.

Из людей самым точным предсказателем пока является Игорь Dagon (Данилов), радиоведущий и диджей из Кирова. Его два прогноза насчет команды Черчесова сбылись с точностью до гола. В матче Россия — Уругвай 25 июня Игорь предсказал победу россиян.

