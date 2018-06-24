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Лукашенко предупредил об угрозе вхождения Белоруссии в состав другого государства

11:31, 24.06.2018 1
Лукашенко предупредил об угрозе вхождения Белоруссии в состав другого государства
Фото: kremlin.ru

Белоруссия может потерять суверенитет и войти в состав какого-то государства в случае провала в экономике.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги, а, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», — цитирует RNS президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран и заявил о готовности закрыть границы.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:22
    России санкции мало что ли ???? Вангую, белорусы сразу его сбросят за такие высказывания, если он конечно не пошутил. А Россия. типа как "мы уважаем право белорусского лидера" - к нам оттяпает. Ну что за ?
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