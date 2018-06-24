Лукашенко предупредил об угрозе вхождения Белоруссии в состав другого государства

Белоруссия может потерять суверенитет и войти в состав какого-то государства в случае провала в экономике.



«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги, а, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», — цитирует RNS президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран и заявил о готовности закрыть границы.