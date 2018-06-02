Белоруссия заявила о готовности закрыть границы с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран. Россия создала пограничные зоны в трех граничащих с Белоруссией областях еще в прошлом году.



Штатные подразделения пограничной службы ФСБ «фактически несут охрану госграницы», передает БелТА. При этом, по словам Лукашенко, россияне «сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе». Лукашенко также добавил, что считает границы «пережитком прошлого», который не приносит много пользы для общения людей.

«Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — заявил белорусский лидер.

Предполагается, что вопрос охраны границы будет обсуждаться в июне в рамках Высшего госсовета Союзного государства.