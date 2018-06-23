В Казань прибыла польская сборная

Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Казань"

Сегодня в 13.50 в Казань прибыла польская сборная. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Польская команда во время чемпионата мира базируется в Сочи, футболисты тренируются на стадионе «Спутник-Спорт». Игра между сборными Польши и Колумбии состоится завтра на стадионе «Казань Арена».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.