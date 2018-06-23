Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.

«Мохаммед Салах — почетный гражданин Чеченской Республики. Этой ночью я подписал Указ о присвоении высокого звания великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля». На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию указа и нагрудный значок», — сообщил Кадыров в соцсетях.

Напомним, сборная Египта на чемпионате мира-2018, в состав которой входит спортсмен, базируется в Чечне. Подробнее о мундиале — в сюжете «Реального времени».