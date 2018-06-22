ЧМ-2018: 22 июня — без вопросов только Бразилия, хотя может быть сенсация

22 июня на чемпионате мира по футболу продолжатся матчи второго тура. Поединки будут сыграны в группах «D» и «E».

Санкт-Петербург, группа «Е», 15.00 мск, Бразилия — Коста-Рика, трансляция — «Матч ТВ»

Волгоград, группа «D», 18.00 мск, Нигерия — Исландия, трансляция — «Матч ТВ»

Калининград, группа «Е», 21.00 мск, Сербия — Швейцария, трансляция – Первый канал.

Накануне сборная Франции с минимальным преимуществом 1:0 обыграла команду Перу, Австралия и Дания сыграли вничью 1:1. В этой подгруппе место в 1/8 финала обеспечили себе французы, имеющие две победы. Перу отправляется домой, датчане и австралийцы решают, кто выйдет в плей-офф.

В группе «D» Хорватия несколько неожиданно разгромила сборную Аргентины во главе с Лионелем Месси, который сыграл еще хуже, чем в первом матче с исландцами. Хорваты в 1/8 финала, за вторую путевку будет жаркая борьба, аргентинцы серьезно осложнили себе ситуацию.

