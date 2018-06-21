Сборная Хорватии обыграла Аргентину в матче ЧМ-2018 со счетом 3:0

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу прошел в Нижнем Новгороде и закончился со счетом 3:0.

Голы забили Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

С 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее — в сюжете «Реального времени».

