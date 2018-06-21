Дания сыграла вничью с Австралией в матче ЧМ-2018

Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.



Встреча группы С прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1.



На 7-й минуте полузащитник Кристиан Эриксен вывел сборную Дании вперед, но ближе к перерыву Майл Единак с пенальти восстановил равенство на табло.



Таким образом, по итогам двух сыгранных матчей в группе С сборная Дании набирает четыре очка, у австралийцев в активе один балл.



В заключительном матче группового этапа сборная Австралии 26 июня сыграет с Перу, а датчане в этот же день встретятся с французами.

Напомним, в первом туре Австралия уступила Франции со счетом 1:2, а сборная Дании переиграла с минимальным счетом команду Перу.