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Дания сыграла вничью с Австралией в матче ЧМ-2018

16:51, 21.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы С прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1.

На 7-й минуте полузащитник Кристиан Эриксен вывел сборную Дании вперед, но ближе к перерыву Майл Единак с пенальти восстановил равенство на табло.

Таким образом, по итогам двух сыгранных матчей в группе С сборная Дании набирает четыре очка, у австралийцев в активе один балл.

В заключительном матче группового этапа сборная Австралии 26 июня сыграет с Перу, а датчане в этот же день встретятся с французами.

Напомним, в первом туре Австралия уступила Франции со счетом 1:2, а сборная Дании переиграла с минимальным счетом команду Перу.

СпортФутбол
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