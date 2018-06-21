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Вице-спикер Госдумы предложил сделать выходной в случае выхода России из группы с 1-го места

11:45, 21.06.2018

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев предложил в случае выхода сборной из группы с первого места сделать для россиян дополнительный выходной.

«Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события. Потому что действительно 32 года не выходили из группы, а 16 лет назад последний раз вообще побеждали на ЧМ. Но это решение Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева», — цитирует Лебедева Sport24.ru.

Напомним, сборная России обыграла Египет (3:1) и досрочно оформила выход из группы. Итоговая позиция коллектива Станислава Черчесова станет известна после матча последнего тура с Уругваем.

СпортФутбол
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