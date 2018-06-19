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Сборная России обыграла Египет и вышла в плей-офф ЧМ-2018

23:04, 19.06.2018 1
Сборная России обыграла Египет и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Фото: сриншот

Сборная России обыграла Египет и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

В команде Египта голом отличился нападающий Мохаммед Салах. У россиян забили голы полузащитник Денис Черышев, нападающий Артем Дзюба и еще один автогол забил защитник египтян Ахмед Фатхи.

Отметим, на поле выходил защитник «Рубина» Федор Кудряшев.

Также сборная Сенегала обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

СпортФутбол
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