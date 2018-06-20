Итоги дня: ЕС ввел пошлины на товары из США, Минфин РФ не будет повышать цены на алкоголь, Осиново проголосовало против МСЗ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 20 июня.

Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт американских товаров. Ограничения коснутся импорта стальной и алюминиевой продукции, а также сельхозтоваров на сумму 2,8 млрд евро. Они стали ответом на аналогичные сборы, установленные США в марте.

Министерство финансов РФ не будет повышать или как-либо менять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в 2018 году. Ведомство планирует внести лишь технические изменения в приказ. Ранее СМИ сообщили, что Минфин РФ может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков.

Жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в ходе слушаний по проекту нового генерального плана поселка. Из всех участников голосования его поддержали только два человека.

Между тем Госдума приняла во втором чтении поправку в Уголовный кодекс РФ о том, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Два дня под домашним арестом предлагается засчитывать как день в колонии вне зависимости от строгости режима.

Из Вены в Москву сегодня экстрадировали главу крупнейшего сообщества киллеров в России Аслана Гагиева. Он обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов.