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Госдума одобрила поправку о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии

12:13, 20.06.2018
Госдума одобрила поправку о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госдума приняла во втором чтении поправку в Уголовный кодекс РФ о том, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Законопроект был внесен в Госдуму ровно десять лет назад.

Сейчас для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного наказания по правилу «день за день».

Кроме того, по законопроекту один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии или двум дням в колонии-поселении. Два дня под домашним арестом предлагается засчитывать как день в колонии вне зависимости от строгости режима.

При этом правило «день за день» сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

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