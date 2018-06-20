Госдума одобрила поправку о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии

Госдума приняла во втором чтении поправку в Уголовный кодекс РФ о том, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Законопроект был внесен в Госдуму ровно десять лет назад.

Сейчас для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного наказания по правилу «день за день».



Кроме того, по законопроекту один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии или двум дням в колонии-поселении. Два дня под домашним арестом предлагается засчитывать как день в колонии вне зависимости от строгости режима.

При этом правило «день за день» сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

