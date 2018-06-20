Жители Осиново единогласно проголосовали против строительства МСЗ

Жители Осиново единогласно проголосовали против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по проекту нового генерального плана поселка.

Всего было роздано 564 бланка для голосования. Все 456 жителей Осиновского сельского поселения участвовавших в нем, высказались против строительства МСЗ. Аналогично поступили и 92 участника слушаний, зарегистрированные в других населенных пунктах, передает корреспондент «Реального времени».

Из всех участников голосования в поддержку проекта высказались только два человека.



Также жители Осиново на слушаниях по генплану заявили, что готовы выкупить земельный участок для мусоросжигательного завода по той цене, по которой его продали инвестору МСЗ. Ранее «АГК-2» приобрела эту землю у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей.