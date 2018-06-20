Саратовский депутат предложил продать служебное авто «спящего министра» на аукционе

Служебный автомобиль экс-министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева могут продать на аукционе. С такой идеей выступил депутат Владимир Есипов на заседании регионального парламента.

По его словам, данный метод поможет частично перекрыть расходы на новые служебные автомобили. В частности, депутат напомнил, что власти провели конкурс на покупку 18 новых иномарок для чиновников, пишет «Взгляд-инфо».

На вопрос Есипова ответил первый замминистра финансов региона Виктор Осокин, заявив, что «аукцион на реализацию имущества объявляет главный распорядитель бюджетных средств».

Напомним, в Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого оказалась пьяная женщина. На заднем сидении спал пьяный мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева.

Спустя некоторое время Выскребенцев был уволен со своего поста. Участницу скандала с бывшим министром финансов Саратовской области Марию Мищенко суд лишил водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.