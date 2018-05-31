Саратовский министр уволился после езды с пьяным водителем

Министр финансов правительства Саратовской области Александр Выскребенцев уволен со своего поста. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.



Уточняется, что чиновник ушел с должности по собственному желанию. С завтрашнего дня он уже не будет занимать министерское кресло. Исполняющим обязанности министра финансов назначена Вероника Гаврилова, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. На заднем сидении спал пьяный мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту использования служебного авто.

На момент задержания автомобиля Выскребенцев находился в отпуске