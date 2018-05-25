СМИ: в Саратове гаишники остановили машину, в которой обнаружили министра финансов региона с пьяной женщиной
В Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. Как сообщает «РЕН-ТВ», она представилась замглавы администрации Октябрьского района Саратовской области.
Отмечается, что на заднем сидении спал пьяный мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Александра Выскребенцева для назначения министром финансов Саратовской области.Происшествия
комментарии
А управлять в пьяном виде автомобилем нельзя, никому - даже зам.главы.