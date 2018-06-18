В Саратове участницу пьяной поездки со спящим министром лишили прав

Участницу скандала с бывшим министром финансов Саратовской области Марию Мищенко суд лишил водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Сама нарушительница на процесс не явилась по причине ухода за внучкой. Стоит отметить, что во время суда было озвучено, что Мищенко не выполнила законное требование о прохождении медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, пишет «Четвертая власть».

Напомним, в Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. На заднем сидении спал пьяный мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту использования служебного авто.

Спустя некоторое время Выскребенцев был уволен со своего поста.