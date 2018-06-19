ФК «Мордовия» назвал соперников на учебно-тренировочном сборе
Футбольный клуб «Мордовия» определился с соперниками, с которыми сыграет на учебно-тренировочных сборах, сообщает пресс-служба саранской команды.
Список (может поменяться) спаррингов выглядит так:
- 21 июня. ФК «Златибор» Сербия
- 24 июня. «Спартак» Суботица, Сербия
- 27 июня. «Земун» Белград, Сербия
- 30 июня. «Войводина» Нови-Сад, Сербия
- 5 июля. «Младость» Подгорица, Черногория
- 8 июля. «Kрупа» Крупа-на-Врбасу, Босния и Герцеговина.
Ранее ФК «Мордовия», возглавляемый Маратом Мустафиным, усилился новыми игроками, среди которых ранее игравшие за саранскую команду Рустем Мухаметшин и Илья Петров.
ФК «Мордовия» выиграл в завершившемся сезоне первенство во второй лиге и сыграет в ФНЛ.
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