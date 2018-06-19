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ФК «Мордовия» назвал соперников на учебно-тренировочном сборе

08:20, 19.06.2018

Футбольный клуб «Мордовия» определился с соперниками, с которыми сыграет на учебно-тренировочных сборах, сообщает пресс-служба саранской команды.

Список (может поменяться) спаррингов выглядит так:

  • 21 июня. ФК «Златибор» Сербия
  • 24 июня. «Спартак» Суботица, Сербия
  • 27 июня. «Земун» Белград, Сербия
  • 30 июня. «Войводина» Нови-Сад, Сербия
  • 5 июля. «Младость» Подгорица, Черногория
  • 8 июля. «Kрупа» Крупа-на-Врбасу, Босния и Герцеговина.

Ранее ФК «Мордовия», возглавляемый Маратом Мустафиным, усилился новыми игроками, среди которых ранее игравшие за саранскую команду Рустем Мухаметшин и Илья Петров.

ФК «Мордовия» выиграл в завершившемся сезоне первенство во второй лиге и сыграет в ФНЛ.

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