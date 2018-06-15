ФК «Мордовия» усилился новыми игроками

Очередными новобранцами футбольного клуба «Мордовия» стали вратарь Александр Кобзев (пришел из курского «Авангарда») и полузащитник Илья Петров, прежде уже выступавший за саранскую команду (24 игры, 4 мяча в сезоне 2016/2017), а прошлый сезон отыгравший за «Униао Лейрия» (Португалия).

Также в команду вернулся полузащитник Рустем Мухаметшин.

Пополнили саранский клуб полузащитник Денис Поярков из ФК «Химки» и Сергей Сухарев, выигравший вместе с «Тосно» Кубок России-2018.

В сезоне 2018/2019 ФК «Мордовия» будет выступать в первенстве Футбольной национальной лиги, выиграв свой турнир в первенстве второго дивизиона.





