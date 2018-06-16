ЧМ-2018: 16 июня — Месси пускается в погоню за Роналду

16 июня на чемпионате мира — 2018 по футболу будет сыграно еще четыре матча первого тура группового этапа. В борьбу вступают команды квартетов «C» и «D».

Казань, 13.00 мск, Франция — Австралия, трансляция — «Матч ТВ»

Москва, 16.00 мск, Аргентина — Исландия, трансляция — «Первый канал»

Саранск, 19.00 мск, Перу — Дания, трансляция — «Матч ТВ»

Калининград, 22.00 мск, Хорватия — Нигерия, трансляция — «Матч ТВ».

Накануне в группе «А» сыграли сборные Уругвая и Египта. Уругвайцы вырвали победу под занавес матча — 1:0.

В этой четверке лидерство захватила сборная России, имеющая пока самую крупную победу ЧМ-2018 над сборной Саудовской Аравии — 5:0.

После 1-го тура здесь положение таково: 1. Россия — 3 очка (1 игра), разница мячей — 5:0; 2. Уругвай — 3 (1), 1:0; 3. Египет — 0 (1), 0:1; 4. Саудовская Аравия — 0 (1), 0:5.

В группе «В» также с минимальным счетом 1:0 при первом автоголе чемпионата Иран взял верх над Марокко, а первая ничья, еще и весьма крупная, зафиксирована в поединке между Испанией и Португалией — 3:3.

Криштиану Роналду из португальской сборной — автор первого хет-трика ЧМ-2018 и первого реализованного пенальти.

Положение в группе «В»: 1. Иран — 3 (1), 1:0; 2-3. Испания, Португалия — по 1 (1), 3:3; 4.Марокко — 0 (1), 0:1.