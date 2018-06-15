Сборная Ирана обыграла команду Марокко на ЧМ-2018 благодаря автоголу соперников

Сборная Ирана одолела марокканцев в первом туре группы B на чемпионате мира по футболу — 2018. Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:0.

Мяч в свои ворота на 95-й минуте забросил нападающий команды Марокко Азиз Бухаддуз.

Отметим, что игрок казанского «Рубина» Сердар Азмун провел на поле весь матч.

Следующим соперником сборной Марокко станет Португалия, а иранцы в этот же день сыграют со сборной Испании.