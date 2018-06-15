Португалия сыграла вничью с Испанией на ЧМ-2018, Роналду оформил хет-трик
Футболисты Испании и Португалии сыграли вничью в первом туре группы B на чемпионате мира по футболу — 2018. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 3:3.
Хет-трик оформил нападающий португальцев Криштиану Роналду. Дубль на счет испанца Диего Косты, еще один гол забил Начо Фернандес.
По итогам первого тура лидирующее место с тремя очками в группе B занимает сборная Ирана, обыгравшая сегодня марокканцев со счетом 1:0.СпортФутбол
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