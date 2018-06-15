Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0 на ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче первого тура группы A на чемпионате мира по футболу — 2018. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес.

Таким образом уругвайцы стали лидерами группы A наравне со сборной России — в копилке каждой из команд по три очка. Напомним, что накануне россияне обыграли футболистов Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018.

Следующий матч сборная Египта проведет 19 июня с командой России, а уругвайцы сыграют 20 июня с Саудовской Аравией.

