Главу профсоюзов Татарстана обвиняют по 12 эпизодам вознаграждений путевками и страховками

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Следком просит казанский суд продлить домашний арест председателю Федерации профсоюзов Татарстана Татьяне Водопьяновой. На данный момент ей предъявлены обвинения по трем частям статьи 204 УК РФ по 12 эпизодам, вину она признала, передает журналист «Реального времени».

Срок домашнего ареста Водопьяновой истекает 20 июня. Вопрос о продлении меры пресечения еще на месяц в данный момент рассматривает Ново-Савиновский райсуд Казани.

По данным источников «Реального времени», за время домашнего ареста к обвинениям в незаконном получении страхового возмещения по договорам подведомственного ФП РТ санатория «Бакирово» и оформлении самой себе санаторных путевок с возложением расходов на санатории.