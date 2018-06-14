Альберт Бурханов: «Формально я пенсионер, и Хакимов тоже пенсионер»

Археолог Альберт Бурханов, ранее возглавлявший в Институте истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ «Отдел истории булгаро-татарской цивилизации», обратился в редакцию «Реального времени» с просьбой представить его позицию по ситуации в институте и о причинах его увольнения. Поводом послужили комментарии, которые ранее дал нашему изданию директор института Рафаэль Хакимов.

Бурханов считает некорректными ссылку директора института истории Рафаэля Хакимова на его пенсионный возраст:

— Хакимов мотивирует свои действия тем, что я пенсионер. Я 1956 года рождения и мне сейчас 61 год. Скоро исполнится 62. Дамиру Исхакову 66 лет. Я в свой 61 год не такой уж глубокий пенсионер. По закону в Академии наук РТ можно занимать руководящие должности до 65 лет и работать кем угодно. Соответственно до 70 лет в системе Министерства образования и науки РТ. Чтобы не уходить, Хакимов, имея личные связи, сделал все, чтобы перевести институт в состав Министерства образования. Но там тоже срок прошел — 72 года. Формально я пенсионер, и Хакимов тоже пенсионер. Либо все увольняемся тогда, — сформулировал свою позицию Бурханов.

Своя версия есть у археолога и относительно причин, по которым не получилось наладить рабочие отношения с кандидатом исторических наук Алмазом Мухамадеевым:

— Когда Мухамадеев собрался писать докторскую, я его даже поддержал. Меня уговаривали, чтобы я взял его на работу. Зная его деловые качества, я долго отказывался, но взял. Год я терпеливо работал с ним, старался как-то настроить его. Докторскую он до сих пор не защитил. По полгода на работу не ходит. Я два года терпел. Радику Римовичу (Салихову, заместителю директора института, — прим. ред.) сказал: «Принимайте меры». Фактически все его работы носят компилятивный характер. Он первый и второй тома «Истории татар» берет и перепечатывает. И его за это считают специалистом, — рассказал Альберт Бурханов. Также он вспомнил, как Мухамадеев отказался участвовать в издании книги о татаро-азербайджанских отношениях, поэтому всю работу по подготовке текста и поиску авторов пришлось выполнять ему.

Обоснования своего увольнения Бурханов считает несостоятельными, и описывает ситуацию следующим образом:

— В 2015 году я был принят на работу заведующим отделом. В первый год неплохо работали, все хорошо шло. Обещали, что скоро будут кадры и аспирантура, но аспирантуры в институте нет. Через два года решение приняли, что меня надо убрать. Начали придираться по мелочам. Перед Новым годом меня вызвали и начали составлять акты, что я опоздал на 2 минуты или на 5 минут. Один акт касается времени, когда я проводил съезд краеведов как председатель Общества татарских краеведов РТ и первый заместитель общества татарских краеведов по России. Об этом было два письма от Всемирного конгресса татар. Все это знали, тем более что возглавлял Василь Шайхразиев и Ринат Закиров. В институте составили акт, что я с 3 по 5 апреля на работе не был. Хотя 3-го я провел круглый стол, 4-го провел пленарное заседание (сидел рядом с Ирадой Аюповой), 5-го утром я провел круглый стол в гостинице, потом 2 часа был на приме в Госсовете у Хафиза Миргалимова, и после двух пришел в институт. И где-то в половину пятого ко мне пришли и сказали, что я сегодня на работе не был, и они составляют акт, — сообщил Бурханов.

Истинную причину недовольства со стороны руководства Института истории Альберт Бурханов видит в том, что не прекратил сотрудничество с другим покинувшим институт сотрудником Дамиром Исхаковым, вместе с которым участвовал в организации II Всероссийского форума татарских краеведов:

— За месяц до увольнения меня вызвал к себе Хакимов и сказал: «Прекрати дружить с Исхаковым». Я напомнил ему, что раньше он тоже с Исхаковым дружил, был с ним в ТОЦ и в Конгрессе татар, и вместе против Гафурова они воевали. Я с Дамиром как работал, так и буду работать. Потому что мы вместе занимаемся краеведением, потому что он возглавляет журнал «Туган җир». Я со многими людьми в Татарстане работаю. И с университетом тоже. Но у Хакимова такая политика, запрещать делать людям так, как он не хочет. Например, сотрудники института в последнее время не могут участвовать в моих конференциях. В прошлом году на конференции в Азнакаево было несколько человек, а в этом году никого. На съезде краеведов такая же ситуация была. И за это я получил акт, — сообщил Альберт Бурханов корреспонденту «Реального времени».