В России число выданных иностранцам разрешений на работу за пять лет сократилось почти в два раза

В России число выданных иностранцам разрешений на работу за пять лет сократилось почти в два раза с 262 574 в 2012 году до 145 812 в 2017 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД России.

Наибольшее сокращение произошло среди мигрантов из Турции — в четыре раза (с 44 753 до 11 317). Вдвое снизилось число работающих в России китайцев (с 112 711 до 52 302) и сербов (с 13 302 до 7 916).

В пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали разрешения на работу, в 2017 году вошли Северная Корея и Вьетнам.

Отметим, что разрешение на работу необходимо получать гражданам тех стран, с которыми у России установлен визовый режим, а также выходцам из Туркмении.



Ранее стало известно, что Россия в 2018 году привлечет на 20% меньше иностранных работников.

