Пермский «Амкар» в ближайшее время объявит о закрытии клуба — СМИ

Фото: Дмитрий Овчинников / Реальное время

Руководство «Амкара» в среду, 13 июня, объявит футболистам и сотрудникам о прекращении существования клуба. Об этом ТАСС сообщил источник в команде.

Стоит отметить, что именно в этот день Российский футбольный союз примет решение по лицензированию пермского клуба.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. У команды существуют серьезные финансовые проблемы. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март, апрель и май. Сейчас руководство «Амкара» решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.

7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с проблемной ситуацией вокруг пермского клуба.

