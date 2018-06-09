РФС вынесет решение по «Амкару» 13 июня

Фото: Реальное время / Дмитрий Овчинников

Российский футбольный союз примет решение по лицензированию пермского клуба «Амкар» в ближайшую среду, 13 июня.

На данный момент руководство команды предоставило ряд финансовых документов в ведомство. Эксперты РФС тщательно изучают их, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника отдела по лицензированию РФС Евгения Летина.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. У команды существуют серьезные финансовые проблемы. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март, апрель и май. Сейчас руководство «Амкара» решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.

7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с проблемной ситуацией вокруг пермского клуба.



