Суд оставил под стражей электрика ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда Кемерово об аресте на период предварительного следствия Александра Никитина.
Подсудимый был сотрудником компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня».
«Суд постановил оставить избранную Центральным районным судом меру пресечения без изменения. Арест продлен до 24 августа», — приводит «Интерфакс» слова судьи Константина Зиновьева.
Сам Никитин не присутствовал на заседании суда, с ним была обеспечена видеосвязь.
Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошел 25 марта. Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.Происшествия
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