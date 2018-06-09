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Суд оставил под стражей электрика ТЦ «Зимняя вишня»

07:26, 09.06.2018
Суд оставил под стражей электрика ТЦ «Зимняя вишня»
Фото: 42.mchs.gov.ru

Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда Кемерово об аресте на период предварительного следствия Александра Никитина.

Подсудимый был сотрудником компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Суд постановил оставить избранную Центральным районным судом меру пресечения без изменения. Арест продлен до 24 августа», — приводит «Интерфакс» слова судьи Константина Зиновьева.

Сам Никитин не присутствовал на заседании суда, с ним была обеспечена видеосвязь.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошел 25 марта. Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

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