Путин уволил обвиняемого по делу о «Зимней вишне» главу МЧС по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области», — говорится в документе.



Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошел 25 марта. В конце мая СКР предъявил начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову обвинение в растрате и халатности по делу о «Зимней вишне». После этого он написал рапорт об увольнении.

