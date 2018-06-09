В России изменятся правила призыва на срочную службу — СМИ

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве.



Перечень изменений власти намерены подготовить и одобрить к июлю этого года, пишут «Известия». Согласно предварительным данным, в «Положении о призыве на военную службу граждан РФ» призывников поделят на две категории. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую — не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

При этом для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, а для второй — со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

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