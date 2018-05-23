Студентам колледжей разрешили третью отсрочку от армии

Конституционный суд утвердил право студентов колледжей на третью отсрочку от армии. Положение закона «О воинской обязанности», согласно которому студенты колледжей не могут использовать отсрочку от армии для завершения среднеспециального образования, признано не соответствующим основному закону.

Поводом для решения стал иск от призывника, учащегося в колледже, говорится в постановлении суда. Студента признали подлежащим призыву на основании положений закона «О воинской обязанности».

Согласно этому закону, на первую отсрочку имеют право учащиеся средней школы на период обучения. Вторая отсрочка дается для итоговой аттестации при достижении к этому моменту совершеннолетия, если обучение еще не окончилось, или для получения среднеспециального образования. При этом, если отсрочка для аттестации использована, то третья отсрочка для получения среднеспециального образования не предоставляется.

По словам истца, он ставится законом в неравное положение по отношению к другим учащимся колледжей без весомой на то причины. В итоге Конституционный суд признал положение закона «О воинской обязанности» не соответствующим Конституции.

Напомним, в конце апреля 2018 года Конституционный суд признал право на третью отсрочку от армии для студентов магистратуры, так как она является частью непрерывного высшего образования.