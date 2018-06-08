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Стал известен состав сборной России на домашний тур Лиги наций — 2018

13:36, 08.06.2018

Стал известен состав сборной России на уфимский этап волейбольной Лиги наций — 2018.

  • Связующие: Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Дмитрий Ковалев («Урал»), Павел Панков («Зенит» СПб).
  • Диагональные: Константин Бакун («Локомотив»), Романас Шкулявичус («Нова»).
  • Блокирующие: Илья Власов («Факел»), Дмитрий Мусэрский («Белогорье»), Игорь Филиппов («Урал»).
  • Доигровщики: Александр Маркин («Динамо»), Егор Клюка («Факел»), Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»).
  • Либеро: Алексей Кабешов («Урал»), Александр Соколов («Ярославич»).

Напомним, в первой игре россияне сразятся с Бразилией. Начало поединка на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск. После двух туров Бразилия на втором месте (15 очков), Россия — на четвертом (13).

СпортВолейбол Башкортостан
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