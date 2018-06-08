Стал известен состав сборной России на домашний тур Лиги наций — 2018
Стал известен состав сборной России на уфимский этап волейбольной Лиги наций — 2018.
- Связующие: Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Дмитрий Ковалев («Урал»), Павел Панков («Зенит» СПб).
- Диагональные: Константин Бакун («Локомотив»), Романас Шкулявичус («Нова»).
- Блокирующие: Илья Власов («Факел»), Дмитрий Мусэрский («Белогорье»), Игорь Филиппов («Урал»).
- Доигровщики: Александр Маркин («Динамо»), Егор Клюка («Факел»), Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»).
- Либеро: Алексей Кабешов («Урал»), Александр Соколов («Ярославич»).
Напомним, в первой игре россияне сразятся с Бразилией. Начало поединка на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск. После двух туров Бразилия на втором месте (15 очков), Россия — на четвертом (13).СпортВолейбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым