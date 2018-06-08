В Уфе стартует 3-й тур Лиги наций-2018: Россия сразится с Бразилией

8 июня состоятся игры 3-го тура в мужской волейбольной Лиге наций. Один из секторов тура примет Россия. Матчи состоятся в «Уфа-Арене». Сначала на паркет выйдут сборные Китая и Ирана (14.30 мск).

В вечернем матче сразятся Россия и Бразилия. Его начало — в 17.00 мск.

В других квартетах встретятся: в Канаде — Германия с США и Канада с Австралией; во Франции — Сербия с Аргентиной и Франция с Кореей; в Японии — Италия с Польшей и Япония с Болгарией.

В турнирной таблице лидируют поляки, имеющие 15 очков после шести матчей. Столько же баллов у бразильцев, идущих вторыми.

14 очков имеет третья в таблице сборная США, по 13 очков у четвертой — команды России и пятой — Франции.

