Пермский «Амкар» сможет выступать в следующем сезоне РФПЛ

Фото: Реальное время / Дмитрий Овчинников

Футбольный клуб «Амкар» сможет выступать в следующем сезоне Премьер-лиги России -командаполучила лицензию от РФС.

На заседании Апелляционного комитета Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче лицензии пермской команде на сезон 2018/19, сообщили в пресс-службе «Амкара».

Напомним, ранее РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензий из-за финансовых проблем. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март и апрель. Сейчас руководство клуба решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.