Власти Казани окажут поддержку пострадавшим предпринимателям ТЦ «Порт»

Власти Казани окажут поддержку предпринимателям, чье имущество пострадало сегодня при пожаре в ТЦ «Порт». В настоящее время для предпринимателей подобрано около 1000 мест в различных торговых центрах города.

Предприниматели смогут арендовать их на льготных условиях. Кроме того, планируются переговоры с банками об отсрочке кредитов для пострадавших представителей бизнеса, сообщается на сайте мэрии города.

Завтра, 6 июня, с 9.00 для предпринимателей будет открыта горячая линия. Пострадавшие смогут обратиться по телефону (843) 299-15-80. Кроме того, с 6 июня, с 9.00, в третьем корпусе ТЦ «Порт» начинает работу пункт сбора информации.

Также пострадавших бизнесменов приглашают завтра в 14.00 в третий корпус ТЦ «Порт» на встречу с представителями исполкома города для обсуждения мер поддержки.

Подробнее о пожаре в казанском ТЦ «Порт» читайте в материале «Реального времени».

