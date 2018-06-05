Госдума РФ 19 июня рассмотрит законопроект о добровольном изучении языков

Федеральный законопроект о добровольном изучении родных языков рассмотрят в Госдуме уже 19 июня. Информация об этом размещена на сайте Госдумы.

Также установлен срок представления в Комитет Государственной думы по образованию и науке отзывов, предложений и замечаний по законопроекту. Они принимаются до 15 июня.

Ранее депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить этот проект. Всемирный курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.



В конце мая телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный законопроекту о добровольном изучении родных и государственных языков. В видеоматериале говорится, что новый подход обеспечит равенство.