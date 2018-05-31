«Россия-24» показала сюжет о нацязыках: «Башкир, живущий в Казани, не обязан учить татарский»

Телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный законопроекту о добровольном изучении родных и государственных языков.

В видеоматериале говорится о том, что в России существует более 1,5 сотен языков, а новый подход обеспечивает равенство.

«Мариец, живущий в Чебоксарах, не обязан учить чувашский, башкир в Казани — татарский», — говорится в сюжете. Отмечается, что главное изменение, которое предполагает законопроект, — добровольный выбор национального языка.

Депутат Госдумы Андрей Исаев пояснил смысл проекта на примере офицера, приехавшего на службу в Татарстан.



«Ну, предположим, семья офицера приехала в Татарстан, он служит там три года, его дети должны ходить в школу — и что? — изучать татарский язык. И потом после этого его переведут в соседний Башкортостан. Потом дети должны прийти и начиная с 4-го класса приступить к изучению башкирского языка? Понятно, что это неправильный подход», — отметил он.



Отмечается, что авторы законопроекта уже провели встречу в Госдуме и решили создать рабочую группу с участием минпросвещения и Рособрнадзора.



В сюжете также было сказано об инициативе в рамках первого чтения законопроекта обратиться к правительству с предложением учредить фонд поддержки родных языков РФ.

Ранее депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить этот проект. Всемирный курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.