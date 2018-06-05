Гендиректор ФК «Уфы»: «Назначение нового главного тренера состоится не раньше 8 июня»

Генеральный директор «Уфы» в интервью «Реальному времени» рассказал о поисках нового главного тренера для башкирского клуба.



— У нас еще есть время для того, чтобы принять решение. Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Вся эта история закончится не раньше 8 июня.

Также футбольный функционер поведал о списке кандидатов на пост главного тренера команды, отметив, что иностранные специалисты не рассматриваются.

— Список кандидатов есть. Претендентов осталось очень мало. Иностранцы? Их нет. На сегодняшний день планка для нашего клуба задрана очень высоко, и ей надо соответствовать, — заявил Газизов.