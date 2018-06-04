Профстандарт для сотрудников детских домов может появиться в 2019 году

Новый профессиональный стандарт для сотрудников в детских домах — «Специалист в области семейного воспитания» — может появиться уже в 2019 году. Сейчас разрабатывается проект.

«Сегодня в учреждениях для детей-сирот работают специалисты с обычным педагогическим образованием или безо всякого образования <...> Они не всегда понимают специфику работы с такими детьми, не умеют решать как реабилитационные задачи, так и связанные с семейным устройством. В педагогических вузах и колледжах такому не учат, не существует программ, которые готовят людей, идущих к травмированным детям», — цитирует члена Общественной палаты РФ, президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елену Альшанскую «Коммерсантъ».



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