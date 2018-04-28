Сити-менеджер Кирова обвинил воспитателей в инциденте с упавшим в яму ребенком

Глава администрации Кирова Илья Шульгин рассказал о причинах образования ямы, в которую накануне упал двухлетний ребенок. При этом сити-менеджер заявил, что в первую очередь ответственность за произошедшее лежит на воспитателях детсада.

«Любой воспитатель, который выводит детей на прогулку, должен прежде убедиться в безопасности всего, что так или иначе окружает детей. К примеру, в детском саду №201 на площадке был 37-сантиметровый слой рыхлого мокрого снега. А там гуляют дети 2,5—3 лет. Такая ситуация просто в голове не укладывается», — приводит слова Шульгина пресс-служба администрации.

На оперативном совещании, прошедшем накануне, сообщили, что в 80-е детский сад построили на месте старых деревянных домов. Специалисты считают, что яма образовалась из-за некачественных работ по подготовке грунта, проведенных 40 лет назад.

Илья Шульгин сообщил: в настоящее время проводится служебная проверка, которая даст оценку действиям воспитателя, работников хозобеспечения и руководителя детского сада.

Напомним, что 27 апреля 2-летний ребенок упал в двухметровую яму во время прогулки в детском саду. Воспитательница заметила пропажу подопечного только при пересчете детей при возвращении в детсад. К моменту, когда ребенка нашли, он находился без сознания.