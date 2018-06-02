Египет возобновит поставки картофеля в Россию с 6 июня

Российские власти сняли запрет на поставку картофеля из восьми регионов Египта. Импорт начнется с 6 июня. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль.



По его словам, такое решение стало возможным после переговоров соответствующих структур в ходе заседаний в Москве и экспертизы египетской сельхозпродукции на соответствие международным стандартам, сообщает «Коммерсант».

Информацию подтвердила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Мы открываем 8 зон, свободных от бурой гнили картофеля. Поставки будут возможны уже с 6 июня»,— сказала она.

Напомним, с 16 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз египетского картофеля из-за обнаруженной в продукции бактерии, которая является возбудителем бурой гнили.